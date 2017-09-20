Активисты заняли сессионный зал Одесского горсовета

Активисты, которым удалось пройти в здание Одесского горсовета, заняли сессионный зал и вместе с представителями правоохранительных органов ждут мэра Одессы Геннадия Труханова.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", информация о том, что мэр вернется в горсовет, поступила от полиции.

Как сообщалось, активисты, которые при поддержке прокурора Одесской области Олега Жученко и начальника облполиции Дмитрия Головина прошли в здание Одесского горсовета, не нашли там депутатов городского собрания и мэра.

В связи с этим активисты заявили, что будут требовать визита в Одессу президента Украины Петра Порошенко и перевыборов в Одессе.