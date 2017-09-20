События

13:08 20.09.2017

У входа в Одесский горсовет возникла потасовка между активистами и муниципальной охраной

Потасовка возникла у входа в здание Одесского горсовета между активистами, которые пытаются войти в горсовет, и представителями муниципальной охраной горсовета.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", муниципальная охрана изо всех сил старалась не пустить активистов в горсовет, из-за чего между отдельными представителями сторон возникала драка.

На место прибыл начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин и помог некоторым активистам зайти в здание.

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