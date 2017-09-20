В октябре-ноябре на воинскую службу призовут почти 10,5 тыс. человек

Кабинет министров Украины утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу в октябре-ноябре 2017 года, в количестве 10 тыс. 460 человек и выделил на эти цели 34,4 млн грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством без обсуждения.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", из общего числа призывников 6,36 тыс. человек будут направлены в Вооруженные силы Украины, 3,5 тыс. - в Национальную гвардию и еще 600 человек - в Государственную специальную службу транспорта.

На проведение осеннего призыва Кабмин выделил 34,446 млн грн, из которых 20,9 млн грн – на проведение призыва в ВСУ, 11,5 млн грн - в Нацгвардию и 1,97 млн грн - в Госспецтрансслужбу.

Объем расходов на одного призывника составляет 3 тыс. 293,13 грн, из них: 3,2 тыс. грн - для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу; 93,13 грн - для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку граждан Украины, призванных на срочную военную службу, из сборных пунктов областных, Киевского городского военных комиссариатов к месту службы).

Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Госспецтрансслужбе поручено перечислить до 3 октября средства на счета областных, Киевского горвоенкоматов, а МВД и Госспецтрансслужбе - перечислить до 3 октября средства Минобороны за перевозку и питание граждан Украины, призванных на срочную службу в Нацгвардию и Госспецтрансслужбу, в сумме 1,45 млн грн и 248 тыс. грн, соответственно.