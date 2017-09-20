Апелляционный суд дал разрешение на задержание судьи Киреева

Апелляционный суд города Киева предоставил разрешение на задержание бывшего судьи Печерского районного суда города Киева Родиона Киреева с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как информирует пресс-служба суда, 19 сентября коллегия судей рассмотрела поданную прокурором апелляционную жалобу на постановление следственного судьи Деснянского райсуда Киева от 05 июля 2017 года, которым отказано в удовлетворении ходатайства о предоставлении разрешения на задержание Р.Киреева.

По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей постановила удовлетворить поданную прокурором апелляционную жалобу и упразднить постановление следственного судьи Деснянского райсуда. При этом коллегия судей постановила удовлетворить ходатайство следователя Главного следственного управления Генпрокуратуры о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого Р.Киреева и предоставить разрешение на его задержание.

Как отмечается в постановлении, задержание Р.Киреева необходимо для его привода на рассмотрение ходатайства о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, судья Р.Киреев, который в 2011 году вынес приговор в "газовом деле" экс-премьеру Юлии Тимошенко, объявлен в розыск с июля 2014 года. Обвиняемый в вынесении заведомо неправосудного приговора (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса) исчез из Киева 2 июля 2014 года. В июне 2014 года Генеральная прокуратура передала в Верховный суд документы о задержании и аресте Р.Киреева.

В ноябре 2015 года Высший совет юстиции принял решение о внесении представления об увольнении с должности судьи Печерского райсуда г.Киева Р.Киреева, а 18 января 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о его увольнении.