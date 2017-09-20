События

11:09 20.09.2017

НАБУ начало расследование возможных коррупционных деяний экс-главы АП Лёвочкина

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство по расследованию возможной коррупции в действиях бывшего главы администрации президента (времен Виктора Януковича), ныне - народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Сергея Лёвочкина, сообщил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"В конце концов вчера благодаря гласности НАБУ открыло дело по расследованию коррупционных деяний Сергея Лёвочкина", - заявил он с трибуны парламента на пленарном заседании в среду.

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