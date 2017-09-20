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11:05 20.09.2017

Харьковскую полицию возглавит начальник полтавского главка

В среду, 20 сентября, днем состоится представление личному составу Главного управления Национальной полиции в Харьковской области нового начальника.

Как сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, начальником облуправления полиции назначен руководитель полтавского главка Олег Бех. "Новым начальником назначен Бех. Дмитриев (Анатолий Дмитриев, начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области - ИФ) переходит в Киев, в один из департаментов Нацполиции", - сказал собеседник агентства.

О.Бех (1976г.р.) службу в органах внутренних дел начал следователем в 1996 г. В 2000г. окончил Национальную академию внутренних дел Украины по специальности правоведение. С 2001г по 2010г работал на оперативных должностях по разным направлениям деятельности Главного управления по борьбе с преступностью МВД Украины.

В 2010-2011г.г. возглавлял отдел по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах антикоррупционного бюро ГУБОП МВД. Позднее руководил управлениями по борьбе с организованной преступностью управлений МВД в Ивано-Франковской, Николаевской и Одесской областях. С 24 февраля 2014г. руководил областным главком милиции, а затем полиции в Полтавской области.

А.Дмитриев руководил милицией, а затем полицией Харьковской области с 26 февраля 2014г.

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