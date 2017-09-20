Приезжий из Киргизии нацарапал на мемориале Линкольну в Вашингтоне свое имя

В Вашингтоне задержали гражданина Киргизии, совершившего акт вандализма на мемориале президенту США Аврааму Линкольну, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского Министерства иностранных дел.

"18 сентября по факту совершения акта вандализма у мемориала президенту США А.Линкольну в городе Вашингтон был задержан гражданин Киргизии. Согласно поступившей информации, им было выцарапано монетой на постаменте мемориала свое имя", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в полицейском участке в Вашингтоне подтвердили, что гражданин Киргизии был задержан на основании предъявления ему обвинения в совершении акта вандализма. "На следующий день задержанный был отпущен с указанием явиться на судебное заседание, назначенное на начало октября", - пояснил собеседник агентства.

"Стоимость нанесенного ущерба, установленная судом, составила $2 тыс.", - уточнил он.

Представитель пресс-службы добавил, что посольство Киргизии в Вашингтоне связалось с гражданином республики для оказания необходимой правовой помощи. "Он подтвердил инцидент и раскаялся в содеянном", - отметил собеседник агентства.