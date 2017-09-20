События

08:48 20.09.2017

Более 40 зданий рухнули в Мехико из-за землетрясения; 3,5 млн человек остались без электроснабжения

Не менее 44 зданий обрушились в результате землетрясения в районе Мехико, сообщает Национальная сейсмологическая служба Мексики.

По последним данным, 3,5 млн человек остались без электроснабжения.

Ситуация осложнятся из-за повреждения сетей газоснабжения. Фиксируются утечки.

По данным мексиканских сейсмологов, эпицентр толчка располагался в 12 км от населенного пункта Ашочиапан в мексиканском штате Морелос.

По последним данным западных СМИ, жертвами землетрясения в Мексике стали более 140 человек.

В пострадавших районах введен режим чрезвычайного положения. На улицы Мехико выведены 3 тыс. военнослужащих.

Мексиканские СМИ напоминают, что это землетрясение произошло практически ровно через 32 года после одного из самых мощных землетрясений в новейшей истории страны. Тогда погибло около 5 тыс. человек.

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