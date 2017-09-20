События

08:27 20.09.2017

Около 140 человек погибли в результате землетрясения в Мексике

До 138 человек увеличилось количество погибших в результате землетрясения в районе Мехико, сообщает мексиканское телевидение.

По данным местной сейсмологической службы, толчок достиг уровня 7,1 балла по Рихтеру.

По первоначальным данным, обрушилось не менее 44 зданий, другие серьезно повреждены.

На местах обрушений уже работают спасатели, объявлен режим тишины для того, чтобы находящиеся под завалами могли подать признаки жизни.

В столичном регионе введен режим чрезвычайного положения.

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Интерфакс-Украина
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