За время действия безвиза ЕС посетили 5,8 млн украинцев, отказ во въезде получил 61 человек

За первые три месяца действия безвизового режима, с 11 июля по состоянию на 11 сентября 2017 года, страны ЕС посетили 5 млн 799 тыс 360 граждан Украины, сообщает представительство Европейского Союза в Украине со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.

Из них 1 млн 413 тыс 178 граждан въехали в страны ЕС по биометрическим паспортам, в т.ч. 235 тыс 795 граждан - без виз, то есть 87% граждан с биометрическими паспортами путешествовали с визами, а 17% воспользовались всеми преимуществами безвизового режима.

Согласно этим же данным, количество поездок, осуществленных украинцами в страны ЕС за три летних месяца 2017 года, выросли на 10% по сравнению с аналогичными тремя месяцами 2016 года.

Отказ во въезде в ЕС за время действия "безвиза" получил лишь 61 гражданин Украины - то есть 0,026% от общего количества безвизовых путешествующих. Основными причинами отказа во въезде были превышения сроков пребывания в ЕС во время предыдущих поездок и отсутствие документов, которые подтверждают цель и условия пребывания в странах ЕС, отмечается в сообщении.

"Введение безвизового режима - это один из шагов в цепи событий, которые сближают Украину и ЕС. В июле завершилась ратификация Соглашения об ассоциации, 1 сентября она вступила в силу, а на днях были завершены процедуры для начала действия новых торговых возможностей", - отметили в представительстве ЕС.