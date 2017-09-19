Наливайченко сообщил, что его вызвали на допрос в СБУ и расценивает это как политическую расправу

Лидер партии "Справедливость", экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что расценивает вызов на допрос в СБУ как политическую расправу.

"По указанию президента Порошенко продолжаются репрессии и преследования активистов... и даже мой вызов на допрос в СБУ – сфабрикован, он направлен на то, чтобы запугать таких, как я, таких, кто заявляет о борьбе с коррупцией", - сказал В.Наливайченко на брифинге во вторник в Киеве.

Политик подчеркнул, что намерен пойти на допрос в спецслужбу 21 сентября.

"Я пойду, и пойду с документами, которые доказывают незаконную связь окружения Порошенко и руководства СБУ с ФСБ России… В частности, у меня есть обращение замглавы СБУ Олега Фролова на адрес ФСБ об организации политического преследования меня", - сказал В.Наливайченко, добавив, что в отношении него Следственный комитет РФ открыл уже 4 уголовных дела.

Политик также проинформировал, что в правовые центры партии "Справедливость" уже обратились 127 украинцев, которые столкнулись с фактами запугиваний и преследований.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", возвращался ли он в пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе для подписания протокола по факту незаконного пресечения госграницы группой лиц 10 сентября, В.Наливайченко сказал: "Я ничего не нарушал и не прорывал границу: я проходил. Пограничники меня видели и махали мне".

Вместе с тем, он добавил, что его вызов на допрос в СБУ связан с инцидентом на госгранице 10 сентября. Другие пункты, по которым он вызван в спецслужбу, В.Наливайченко не уточнил.

Как сообщалось, 10 сентября лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Его сторонники, которые собрались у ПП "Шегини", прорвали границу с украинской стороны. Во время инцидента 11 бойцов Национальной полиции и 5 Госпогранслужбы получили телесные повреждения.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Впоследствии было открыто еще и уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (сопротивление сотрудникам правоохранительных органов во время исполнения ими служебных обязанностей).

Народный депутат из фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко сообщил о незаконном пересечении границы пятью народными депутатами и экс-главой СБУ Валентином Наливайченко. "Список народных депутатов Украины, незаконно пересекших границу Украины вместе с провокатором Саакашвили: Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов", - написал А.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Позже департамент коммуникации МВД Украины сообщил, что полиция Львовской области задержала пятерых активных участников прорыва украинско-польской границы в пункте пропуска "Шегини", также установлены личности шести возможных организаторов нарушения порядка вблизи госграницы и 32 активных участника событий. В качестве свидетелей допрошены более 100 человек.