В Хмельницкой области упал самолет-ороситель

Возле с.Третельники Волочиского района Хмельницкой области во время орошения сельскохозяйственных культур упал и разбился самолет, его пилот выжил, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Хмельницкой области во вторник.

Сообщение об инциденте поступило спасателям в 11:13 19 сентября. Прибывшие на место спасатели Волочиского района с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали пилота и передали его медикам. Пилот с травмами ног доставлен каретой скорой медицинской помощи в Волочискую центральную районную больницу

Также сотрудники ГСЧС предприняли меры по недопущению воспламенения самолета.