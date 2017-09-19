События

15:11 19.09.2017

В Хмельницкой области упал самолет-ороситель

Возле с.Третельники Волочиского района Хмельницкой области во время орошения сельскохозяйственных культур упал и разбился самолет, его пилот выжил, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Хмельницкой области во вторник.

Сообщение об инциденте поступило спасателям в 11:13 19 сентября. Прибывшие на место спасатели Волочиского района с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали пилота и передали его медикам. Пилот с травмами ног доставлен каретой скорой медицинской помощи в Волочискую центральную районную больницу

Также сотрудники ГСЧС предприняли меры по недопущению воспламенения самолета.

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Интерфакс-Украина
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