Саакашвили требует все документы, на основании которых он был лишен гражданства

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили требует от администрации президента и других государственных органов предоставить ему весь перечень документов, на основании которых был издан указ президента о лишении его гражданства Украины, чтобы он смог обжаловать этот указ в украинском суде.

"Я требую от администрации президента и всех служб, ответственных перед ним, предоставить мне и моим адвокатам подготовленную копию утвержденного Государственной миграционной службой Украины представления об утрате мной гражданства Украины, копию протокола заседания суда по вопросам гражданства, на котором рассматривался вопрос лишения меня гражданства, все сопроводительные письма", - сказал М.Саакашвили журналистам возле здания администрации президента Украины в Киеве во вторник.

М.Саакашвили подчеркнул, что именно из-за того, что ему и его адвокатам не предоставляют указанные документы, он не может обратиться в суд об обжаловании указа президента.

Как сообщалось, в июле президент Украины Петр Порошенко лишил М.Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении сторонников, которые фактически прорвали границу. Во время инцидента пострадали 13 полицейских и 9 пограничников.

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявлял ранее, что М.Саакашвили может обжаловать решение лишения его украинского гражданства в Высшем административном суде, а П.Порошенко, в свою очередь, заявил, что выполнит любое решение суда о лишении М.Саакашвили гражданства Украины, однако последний в течение более чем полутора месяцев так и не обратился в судебные инстанции.