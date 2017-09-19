В ближайшие дни в Украине похолодает

В ближайшие сутки, 20 сентября, погоду западной и северной частей Украины будет определять влажный и умеренно-теплый воздух с атмосферным фронтом, перемещающимся с юго-запада Европы; остальная территория останется в очень теплой и сухой воздушной массе, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, Винницкой и северных областях в среду ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, температура ночью 7-12°, днем 19-24° , в Карпатах ночью 6-11°, днем 15-20°. На остальной территории без осадков, температура ночью 13-18°, днем 27-32°. Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве ночью, утром кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве днем 20 сентября самая высокая температура была зафиксирована на отметке 30,4 градусов жары в 2015 году, самая низкая ночью на отметке 0 градусов в 1921 году.

В четверг, 21 сентября, в западных областях Украины пройдут дожди, в Карпатском регионе - сильные дожди; температура ночью 7-12°, днем 13-18°.

В восточных, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях без осадков; температура ночью 13-18°, днем 27-32°.

На остальной территории кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град; температура ночью 10-16°, днем 23-28°, в Одесской и Николаевской областях до 30°.

Ветер в Украине юго-восточный (на западе – северо-восточный), 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-22 м/с, на юге местами 25 м/с.

В Киеве - кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 26-28°.

19 сентября по состоянию на 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 19-23°, в Днепре в районе Киева 17°.