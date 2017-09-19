Полицейскую Академию Украины возглавит начальник патрульной полиции Харькова
Начальник патрульной полиции Харькова Вадим Лисничук покидает занимаемую должность, чтобы возглавить Полицейскую академию Украины.
"Вадим Ярославович успешно прошел конкурс на должность руководителя Полицейской академии и переходит работать туда", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе патрульной полиции Харькова.
По словам собеседника агентства, временно исполняющим обязанности начальника патрульной полиции Харькова будет Алексей Николаев. "Он был заместителем начальника. Работает в патрульной полиции Харькова с самого начала", - рассказали в пресс-службе.
Как сообщалось, В.Лисничук был назначен начальником патрульной полиции Харькова в начале ноября 2016 года. Он сменил на этой должности Ольгу Юськевич, которая была переведена в Киев в аппарат Нацполиции.
В.Лисничук был начальником патрульной полиции Черкасс с 1 марта 2016 года.
"Вадим — активный участник Евромайдана, сразу после Революции достоинства вступил в добровольческий батальон "Киев-1", вместе с батальоном принимал участие в обеспечении правопорядка в Киеве в первые дни после Майдана, одним из первых был командирован в зону АТО. Участвовал в освобождении Николаевки, Славянска, прошел путь от бойца добровольческого батальона до командира батальона "Киев-1", - охарактеризовал тогда В.Лисничука министр внутренних дел Арсен Аваков на своей страничке в Facebook.