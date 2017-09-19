Инициатива миротворческой миссии ООН на Донбассе не должна отвлекать от имплементации Минских договоренностей - Хуг

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг отмечает, что инициатива по введению миротворческой миссии ООН на Донбасс не должна отвлекать стороны конфликта от обязательств, взятых на себя ранее в рамках Минских договоренностей.

"Любая инициатива не должна отвлекать внимание от обязанностей сторон, которые они взяли на себя, чтобы прекратить конфликт. Обязательства, уже подписанные в Минске, должны быть имплементированы", - сказал он в ходе "круглого стола" "Выступление Порошенко в Генассамблее ООН. Что ждет украинского Президента?" в Институте Горшенина во вторник в Киеве, комментируя инициативу миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Первый замглавы СММ подчеркнул, что для реализации Минских договоренностей необходима политическая воля.

"Любая инициатива, которая позволит имплементировать (Минские договоренности - ИФ), конечно же, приветствуется, но инициатива не должна отвлекать от обязательств (взятых ранее - ИФ)", - сказал А.Хуг.

По словам его, СММ ОБСЕ имеет более чем трехлетний опыт действий на Донбассе и готова предложить консультации в рамках, но не ограничиваясь ООН.