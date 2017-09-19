Пять человек стали жертвами столкновения автомобиля с верблюдом в Казахстане

В Алматинской области (на юго-востоке Казахстана) в ночь на вторник в результате столкновения автомобиля с верблюдом погибли пять человек, сообщила пресс-служба областного департамента внутренних дел.

По информации пресс-службы, на участке автодороги "Западная Европа - Западный Китай", проходящей через Панфиловский район, в ночь на 19 сентября автомашина "Range rover", управляемая 43-летней алматинкой, близ села Айдарлы столкнулась с верблюдом и опрокинулась.

"На месте аварии погибла женщина-водитель и трое ее пассажиров, еще один человек скончался позднее в больнице", - говорится в информации.

Сообщается, что в дорожной аварии также погиб верблюд, владелец которого пока не установлен.

В полиции отметили, что строительство этого участка трассы не завершено, в связи с чем движение автотранспортных средств по автодороге еще запрещено.