События

10:09 19.09.2017

Под Радой митингуют медики

Представители медицинских учреждений собираются на митинг на пл.Конституции под зданием Верховной Рады во вторник утром.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", до начала пленарного заседания парламента, которое начнется в 10:00, на площади было около ста участников митинга. Они держат знамена с символикой Киевского городского профсоюза работников здравоохранения. Некоторые держат плакаты "Скорая без врача – позор".

Пл.Конституции перед зданием Верховной Рады усилена охраной. Сотрудники Национальной гвардии стоит по малому периметру, по большому периметру стоят заградительные решетки.

Для входа на пл.Конституции со стороны Мариинского парка установлены рамки-металлоискатели.

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