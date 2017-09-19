Под Радой митингуют медики

Представители медицинских учреждений собираются на митинг на пл.Конституции под зданием Верховной Рады во вторник утром.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", до начала пленарного заседания парламента, которое начнется в 10:00, на площади было около ста участников митинга. Они держат знамена с символикой Киевского городского профсоюза работников здравоохранения. Некоторые держат плакаты "Скорая без врача – позор".

Пл.Конституции перед зданием Верховной Рады усилена охраной. Сотрудники Национальной гвардии стоит по малому периметру, по большому периметру стоят заградительные решетки.

Для входа на пл.Конституции со стороны Мариинского парка установлены рамки-металлоискатели.