В патрульной полиции Харькова меняется руководство

Начальник патрульной полиции Харькова Вадим Лисничук покидает занимаемую должность.

"Я сделал все, что мог. Кто может лучше, пусть попробует! Спасибо, Харьков!", - написал В.Лисничук на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

Уточнить у него, с чем связан уход с должности, корреспонденту агентства Интерфакс-Украина не удалось. В.Лисничук не отвечает на телефонные звонки.

Вместе с тем в пресс-службе патрульной полиции Харькова подтвердили, что, начиная со вторника в подразделении будет новое руководство.

"Да, действительно, Вадим Ярославович покидает эту должность. Но пока я не могу сказать ни с чем это связано и где он дальше будет работать, ни кто будет новым руководителем", - сказали корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Как сообщалось, В.Лисничук был назначен начальником патрульной полиции Харькова в начале ноября 2016г. Он сменил на этой должности Ольгу Юськевич, которая была переведена в Киев в аппарат Нацполиции.

В.Лисничук был начальником патрульной полиции Черкасс с 1 марта 2016 года.

"Вадим – активный участник Евромайдана, сразу после Революции Достоинства вступил в добровольческий батальон "Киев-1", вместе с батальоном принимал участие в обеспечении правопорядка в Киеве в первые дни после Майдана, одним из первых был командирован в зону АТО. Участвовал в освобождении Николаевки, Славянска, прошел путь от бойца добровольческого батальона до командира батальона "Киев-1", - охарактеризовал тогда В.Лисничука министр внутренних дел Арсен Аваков на своей страничке в Facebook.