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07:19 19.09.2017

Двум фигурантам массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе избрали меру пресечения – полицейские

Киевский райсуд Одессы избрал фигурантам массовых беспорядков 2 мая 2014 года меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток, сообщил Отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Киевским районным судом г.Одесса им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

18 сентября прокуратура Одесской области сообщила о подозрении двум фигурантам массовых беспорядков 2 мая 2014: гражданину Украины и гражданину Российской Федерации, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители напомнили, что санкцией указанной статьи предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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