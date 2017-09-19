События

03:23 19.09.2017

Развитие общеевропейских транспортных и электросетей обсудят на министерской встрече в Эстонии

В Эстонии во вторник пройдет неофициальная встреча министров энергетики и транспорта стран Европейского союза, а также начнет работу двухдневная конференция на высоком уровне по вопросам энергетики и транспорта.

"Переговоры по проектам реорганизации электрорынка Европейского союза являются одним из приоритетов в области энергетики во время председательства Эстонии в ЕС, - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе председательства Эстонии в ЕС.- Его реорганизация - один из ключевых элементов энергетического союза ЕС. Это хорошо отражено в пакете Европейской комиссии по чистой энергетике, где наряду с расширением возобновляемой энергии центральное место обращается на формирование модели именно нового и эффективного электрорынка".

Для министров энергетики предусмотрено проведение трех сессий, на которых они смогут как в небольших группах, так и совместно обсудить актуальные вопросы, возникшие в ходе переговоров по реорганизации электрорынка.

Для министров транспорта также предусмотрены три сессии, на которых будут рассмотрены вопросы общеевропейской сети транспорта, авиационного сообщения, логистики и другие.

Затем на совместной сессии министров энергетики и транспорта будут рассмотрены вопросы развития общеевропейских транспортных и электросетей, проанализировано развитие инфраструктуры.

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