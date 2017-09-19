События

01:55 19.09.2017

У астронавтов NASA на МКС в октябре запланированы три выхода в открытый космос

Астронавты NASA трижды выйдут с борта Международной космической станции (МКС) в открытый космос в октябре, сообщает NASA в своем блоге.

"Выходы в открытый космос запланированы в течение двух недель, начиная с 5 октября", - говорится в сообщении.

Командир экспедиции Рэндольф Брезник будет возглавлять все три выхода. "Он начнет распаковывать оснащение для выхода уже сегодня", - говорится в сообщении.

"Астронавт Марк Ванде Хай будет участвовать вместе с Р.Брезником в двух первых выходах, в третьем - вместе него участие примет астронавт Джо Акаба", - сообщается в блоге.

Во время нахождения в открытом космосе астронавты заменят один из двух эффекторов на манипуляторе Canadarm2, смажут новую запчасть, а также заменят две камеры на камеры высокой чёткости.

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