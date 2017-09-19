События

01:33 19.09.2017

Порошенко: американское вооружение поможет Украине освободить Донбасс и возвратить украинские территории

Американское вооружение поможет Украине освободить Донбасс, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Прежде всего американское вооружение сможет помочь нам освободить Донбасс и возвратить украинские территории", - заявил президент Украины во время выступления в Военной академии США "Вест пойнт" (West Point) в понедельник в Нью-Йорке.

П.Порошенко высказал сожаление, что вопрос обеспечения Украины летальным вооружением все еще остается дискуссионным и нерешенным.

Он опроверг аргумент представителей Российской Федерации о том, что "американское оружие не сможет помочь решить ситуацию в Украине" – "на самом деле сможет".

"Они (представители РФ – ИФ) также используют аргументы, что предоставление американцами нам вооружения будет способствовать дальнейшей эскалации конфликта, но это абсолютная неправда. Почему не принять это позитивное решение и не спасти больше жизней украинцев?", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что благодаря сотрудничеству с США, в том числе в вопросах гуманитарной помощи, были спасены жизни многих украинских военнослужащих.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Экс-генсек НАТО Расмуссен после поездки на Донбасс: Мы должны предоставить Украине защитные системы

Одно из обновлений программы "CCleaner"заражено вирусом, Киберполиция рекомендует украинцам временно перейти на иное ПО

Суд перенес слушания по делу Саакашвили на 22 сентября

Потасовки между активистами и правоохранителями возникли под знанием Ильичевского горсуда

Суд признал невиновными обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади)

ПОСЛЕДНЕЕ

Злоумышленнику, который "заминировал" "Дворец Спорта", избрана мера пресечения – прокуратура

У астронавтов NASA на МКС в октябре запланированы три выхода в открытый космос

Порошенко: оборонительное вооружение – это инструмент юридический защиты украинской позиции

Президент США уведомил Федеральный реестр и глав палат конгресса о продлении режима чрезвычайного положения в стране еще на год

Предоставление Вашингтоном оборонительного вооружения Украине откроет подобные возможности с другими странами - Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
диваны в интернет магазинах price.ua
РЕКЛАМА