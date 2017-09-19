Порошенко: американское вооружение поможет Украине освободить Донбасс и возвратить украинские территории

Американское вооружение поможет Украине освободить Донбасс, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Прежде всего американское вооружение сможет помочь нам освободить Донбасс и возвратить украинские территории", - заявил президент Украины во время выступления в Военной академии США "Вест пойнт" (West Point) в понедельник в Нью-Йорке.

П.Порошенко высказал сожаление, что вопрос обеспечения Украины летальным вооружением все еще остается дискуссионным и нерешенным.

Он опроверг аргумент представителей Российской Федерации о том, что "американское оружие не сможет помочь решить ситуацию в Украине" – "на самом деле сможет".

"Они (представители РФ – ИФ) также используют аргументы, что предоставление американцами нам вооружения будет способствовать дальнейшей эскалации конфликта, но это абсолютная неправда. Почему не принять это позитивное решение и не спасти больше жизней украинцев?", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что благодаря сотрудничеству с США, в том числе в вопросах гуманитарной помощи, были спасены жизни многих украинских военнослужащих.