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23:32 18.09.2017

Президент США уведомил Федеральный реестр и глав палат конгресса о продлении режима чрезвычайного положения в стране еще на год

Президент США Дональд Трамп в понедельник передал на публикацию в Федеральном реестре США уведомление о продлении еще на год чрезвычайного положения.

Текст уведомления также направлен главам обеих палат конгресса США.

"Я направил для публикации в Федеральном реестре уведомление о том, что чрезвычайное положение, введенное из-за угрозы и поддержки терроризма 23 сентября 2001 года, должно быть продлено еще на один год", - сообщил Д.Трамп.

Режим чрезвычайного положения первоначально ввел президент США Джордж Буш-младший 14 сентября 2001 года после серии терактов в США, совершенных 11 сентября 2001 года.

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Интерфакс-Украина
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