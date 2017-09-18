МВФ подтвердил намерение перечислить Украине следующий транш после пенсионной реформы – секретарь Нацинвестсовета

Доверие Международного валютного фонда (МВФ), подтвердившего намерение перечислить следующий транш по программе расширенного финансирования EFF, стало одной из причин ажиотажного спроса на украинские еврооблигации, что позволило Украине привлечь $3 млрд на 15 лет по сниженной с 7,75% до 7,735% годовых ставке, считает секретарь Национального инвестиционного совета, экс-глава администрации президента Борис Ложкин.

"Главная причина ажиотажа, конечно, в удачной рыночной конъюнктуре: высокой ставке доходности и наличии свободных денег у инвесторов… Еще одна причина - доверие МВФ, подтвердившего намерение перечислить следующий транш после проведения пенсионной реформы. Институциональные инвесторы во многом полагаются на мнение МВФ относительно экономических перспектив того или иного государства", - написал он на своей странице в Facebook из Нью-Йорка, где вместе с президентом встречается с инвесторами.

Секретарь Нацинвестсовета уточнил для сравнения, что ценные бумаги США обращаются на рынке со ставкой около 2%, Великобритании - 1,5%, Греции - 5,4% годовых.

Б.Ложкин, комментируя дискуссию с инвесторами, отметил, что они признают Украину достойной доверия.

"Надеюсь, уже в ближайшем будущем мы увидим результаты этого интереса не только в государственном, но и в частном секторе", - добавил секретарь Нацинвестсовета.

Как сообщалось, из общего объема размещения больше половины будет направлено на выкуп еврооблигаций с погашением в 2019-2020 года общим номиналом $1,576 млрд. Новые евробонды имеют амортизационную структуру: погашение будет осуществляться четырьмя равными траншами в 2031-2032 годах.

Организаторами сделки выступают BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Road show еврооблигаций прошло на прошлой неделе в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. Долговые бумаги страны пользовались существенным спросом среди инвесторов - объем книги заявок, по данным главы Минфина Александра Данилюка, превысил $10 млрд, в сделке участвует около 400 инвесторов.

Новая сделка станет первым рыночным размещением для страны с 2013 года, тогда Украина продала 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам - к примеру, в прошлом году доходность евробондов Украины составила всего 1,471%.

В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму $14,36 млрд и EUR0,6 млрд. Она предполагает обмен 80% суммы на новые еврооблигации с пролонгацией срока погашения на четыре года, 20% - на государственные дерривативы, выплаты по которым в 2021-2040 годах будут зависеть от темпов роста ВВП страны. Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,57 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,63 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

Согласно новому графику дальнейших пересмотров экономической программы Украины, утвержденному советом директоров вместе с четвертым траншем, до конца 2017 года были запланированы три пересмотра: четвертый - в середине мая, пятый - в середине августа, шестой - в середине ноября. В случае успешного выполнения властями установленных программой требований Украина по итогам четвертого пересмотра может привлечь около $2 млрд. МВФ после визита первого замглавы Фонда Дэвида Липтона на минувшей неделе заявил, что четвертый пересмотр программы советом исполнительных директоров МВФ возможен после принятия мер, необходимых для завершения этого пересмотра. "Он фокусируется на пенсионной реформе, на мерах, направленных на ускорение приватизации, а также на обеспечение конкретных результатов в антикоррупционной деятельности. Не менее важным является следование программе и соблюдение ранее достигнутых договоренностей относительно мер в фискальном и энергетическом секторах", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 18 сентября.