События

19:28 18.09.2017

Одно из обновлений программы "CCleaner"заражено вирусом, Киберполиция рекомендует украинцам временно перейти на иное ПО

В Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины предупреждают о заражении вредоносным программным обеспечением одного из обновлений популярной программы "CCleaner", созданной для помощи пользователям при осуществлении планового технического обслуживания своих систем.

Как сообщает в понедельник вечером департамент киберполиции, информация о наличии вируса в "CCleaner" поступила к ним от подразделения компании "Cisco Talos".

"Киберполиция принимает меры для недопущения инфицирования вирусом компьютеров украинских пользователей", - говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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