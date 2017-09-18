Одно из обновлений программы "CCleaner"заражено вирусом, Киберполиция рекомендует украинцам временно перейти на иное ПО

В Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины предупреждают о заражении вредоносным программным обеспечением одного из обновлений популярной программы "CCleaner", созданной для помощи пользователям при осуществлении планового технического обслуживания своих систем.

Как сообщает в понедельник вечером департамент киберполиции, информация о наличии вируса в "CCleaner" поступила к ним от подразделения компании "Cisco Talos".

"Киберполиция принимает меры для недопущения инфицирования вирусом компьютеров украинских пользователей", - говорится в сообщении.