Потасовки между активистами и правоохранителями возникли под знанием Ильичевского горсуда

Две потасовки одна за другой возникли между несколькими десятками активистов и сотрудниками правоохранительных органов под знанием Ильичевского городского суда (Черноморск, Одесская обл.), который ранее признал невиновными фигурантов дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", активисты бросали в правоохранителей бутылки с водой, палки и пытались прорвать оцепление.

Со своей стороны правоохранители массово применили слезоточивый газ и не дали активистам прорваться. Также в рядах правоохранителей взорвался взрывпакет.

После этого активисты перегруппировались для очередной атаки и начали ломать брусчатку.

Вместе с тем, правоохранители начали продвигаться в сторону поспешно собранной из подручных средств активистами баррикады с целью демонтировать ее и дать возможность покинуть территорию суда ранее оправданных судьями фигурантам дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади).

Активисты пытаются защитить баррикады, в том числе применяя против правоохранителей огнетушители, слезоточивый газ. То и дело между сторонами происходят стычки и потасовки, но численный перевес стражей порядка и обмундирование пока что позволяют им исполнять задуманное.

В настоящее время правоохранители силу против активистов не применяли. О пострадавших в ходе стычек информации пока тоже не поступало.

Ранее в этот день Ильичевский городской суд признал невиновными пятерых обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади, обвинение по ч. 2 ст. 294 Уголовного кодекса Украины - массовые беспорядки).

После этого активисты ряда всеукраинских организаций заявили о намерении добиваться уголовного наказания для следователей прокуратуры Одесской области и Генеральной прокуратуры Украины, которые халатно отнеслись к своей работе в деле о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

Позже в это день активисты проукраинских организаций начали строить баррикады из подручных средств, чтобы заблокировать выезды от здания Ильичевского горсуда и не дать вывезти на автобусе фигурантов дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, освобожденных по решению суда.

Активисты начали разбирать брусчатку, стаскивать шины, паллеты и другие подобные предметы, из-за чего у них возник конфликт с сотрудниками полиции.