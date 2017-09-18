Активисты строят баррикады на выездах от Ильичевского горсуда

Активисты проукраинских организаций строят баррикады из подручных средств, чтобы заблокировать выезды от здания Ильичевского городского суда (Черноморск, Одесская обл.) и не дать вывезти на автобусе фигурантов дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, освобожденных по решению суда.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", сейчас активисты разбирают брусчатку, стаскивают шины, паллеты и другие подобные предметы, из-за чего у них уже возник конфликт с сотрудниками полиции.

Ранее в этот день Ильичевский городской суд признал невиновными пятерых обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади, обвинение по ч. 2 ст. 294 Уголовного кодекса Украины - массовые беспорядки).

Активисты ряда всеукраинских организаций заявили о намерении добиваться уголовного наказания для следователей прокуратуры Одесской области и Генеральной прокуратуры Украины, которые халатно отнеслись к своей работе в деле о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.