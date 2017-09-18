Российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Литвы

Два российских военно-транспортных самолета Ил-76 16 сентября во время российско-белорусских учений "Запад-2017" нарушили воздушное пространство Литвы, сообщил в понедельник литовский МИД.

В министерство в понедельник был вызван российский посол в Литве Александр Удальцов, ему вручена соответствующая нота.

МИД сообщает, что инцидент произошел поздно вечером 16 сентября, когда два летевших с основной части России в Калининградскую область Ил-76 вошли в воздушное пространство Литвы и пробыли в нем около двух минут.

МИД заявил российскому послу протест и потребовал, чтобы ответственные ведомства России как можно скорее предоставили объяснения в связи с этим инцидентом и приняли необходимые меры к тому, чтобы в будущем такие инциденты не повторялись, отмечают литовские дипломаты.