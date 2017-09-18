Директор одесского лагеря "Виктория" взят под стражу на 2 месяца без права залога

Киевский районный суд Одессы взял под стражу без возможности внесения залога директора коммунального внешкольного учебного заведения "Оздоровительно-спортивный комплекс "Виктория", где 15 сентября во время пожара погибли дети, сообщает сайт суда.

Директор этого учреждения подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, что привело к гибели людей и материальному ущербу в особо крупных размерах).

По информации пресс-службы прокуратуры Одесской области, в понедельник суд также рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения сотруднице детского лагеря, ответственной за пожарную безопасность.

Правоохранительные органы назначили и проводят ряд экспертиз, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия. Предпринимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23:30 15 сентября. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились, по уточненным данным, 52 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Около 17.00 полиция сообщила, что на месте пожара найдены останки еще одного человека. Но принадлежат ли они третьей девочке, пока не известно. Также двое детей 2006 г.р. были госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.