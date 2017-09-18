События

15:43 18.09.2017

В Киеве задержали лжеминера-рецидивиста

Правоохранители оперативно задержали в Киеве мужчину, который сообщил о якобы минировании государственного учреждения на Майдане Независимости.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в 11.00 понедельника в Печерское управление полиции позвонил неизвестный мужчина и потребовал отправить к стеле на Майдане Независимости патрульные наряды, чтобы предотвратить взрыв государственного учреждения. Однако по приезду следственно-оперативная группа не обнаружила никаких опасных предметов, эвакуация сотрудников не потребовалась.

Правоохранители установили, что звонок о ложном минировании поступил с уличного таксофона в Печерском районе от 53-летнего уроженца Запорожья. Мужчина в 2014 году уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Мотивы своего поступка задержанный объяснить не смог, для выяснения всех обстоятельств его доставили в территориальное управление полиции.

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Суд арестовал с возможностью внесения залога подозреваемого в причинении НБУ убытков в 33 млн грн

При Минобороны Украины работают 65 советников от стран НАТО

Суд признал обоснованным подозрение Сакварелидзе

На юге и востоке Украины, а также в Киеве на ближайшие дни объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Задержан фигурант дела о хищении миллионов гривень рефинансирования НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Консулы посетили удерживаемого в РФ Павла Гриба

Первый замглавы Нацполиции предлагает усилить ответственность за лжеминирования

Дикий кабан напал на мужчину в Мариуполе

Расследованием гибели детей в одесском лагере займутся лучшие следователи Нацполиции – Гройсман

Ураган "Мария" набирает силу и движется в сторону Карибских островов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Лампочки
РЕКЛАМА