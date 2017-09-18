В Киеве задержали лжеминера-рецидивиста

Правоохранители оперативно задержали в Киеве мужчину, который сообщил о якобы минировании государственного учреждения на Майдане Независимости.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в 11.00 понедельника в Печерское управление полиции позвонил неизвестный мужчина и потребовал отправить к стеле на Майдане Независимости патрульные наряды, чтобы предотвратить взрыв государственного учреждения. Однако по приезду следственно-оперативная группа не обнаружила никаких опасных предметов, эвакуация сотрудников не потребовалась.

Правоохранители установили, что звонок о ложном минировании поступил с уличного таксофона в Печерском районе от 53-летнего уроженца Запорожья. Мужчина в 2014 году уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Мотивы своего поступка задержанный объяснить не смог, для выяснения всех обстоятельств его доставили в территориальное управление полиции.

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).