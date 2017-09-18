Задержан фигурант дела о хищении миллионов гривень рефинансирования НБУ

Правоохранители задержали в пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская обл.) фигуранта дела о присвоении 35 млн грн рефинансирования Национального банка Украины и выведении более 510 млн грн из банковского учреждения, который пытался выехать в Россию по паспорту гражданина РФ.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в понедельник, установлено, что этот человек причастен к выведению более 510 млн грн из одного банковского учреждения. Вместе с сообщниками он также присвоил 35 млн грн рефинансирования Нацбанка.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник заключил от имени банка ряд якобы сделок, по которым учреждение было доведено до неплатежеспособности. После признания банка банкротом расчеты с вкладчиками осуществлял Фонд гарантирования вкладов физических лиц за счет бюджетных средств в сумме 540 млн грн", - говорится в сообщении.

Его объявили в розыск, но более трех лет мужчине удавалось скрываться от органов досудебного следствия.

Сотрудники спецслужбы совместно с пограничниками задержали злоумышленника в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области при попытке выехать в Россию с паспортом гражданина РФ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.