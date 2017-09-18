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09:46 18.09.2017

Расмуссен посетил позиции украинских военных в зоне АТО и ряд городов Донбасса

Генеральный секретарь НАТО (2009-2014), советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен посетил позиции украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции, а также пострадавшие в результате обстрелов со стороны боевиков населенные пункты Донецкой области.

Как сообщает мобильная пресс-группа оперативно-тактической группировки "Донецк", вместе с группой европейских политиков и журналистами европейских изданий он посетил несколько городов Донецкой области, где иностранные партнеры ознакомились с задачами и состоянием украинских войск, привлеченных к выполнению задач АТО.

В одном из базовых лагерей сил АТО представители штаба и Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) рассказали иностранным гостям о ситуации в зоне АТО, а также о нарушении российско-террористическими войсками и НВФ Минских договоренностей.

"В то время, когда на украинской земле находятся десятки тысяч российских солдат и сепаратистов, Европа должна и дальше занимать твердую и однозначную позицию по поддержке Украины", - констатировал А.Ф.Расмуссен по итогам визита.

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Интерфакс-Украина
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