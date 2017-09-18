Локомотив пассажирского поезда загорелся на ходу близ станции Коржи Киевской области – ГСЧС

Вблизи железнодорожной станции Коржи Барышевского района Киевской области вечером минувшего воскресенья во время следования пассажирского поезда №64 (Киев - Харьков) произошло возгорание локомотива, в результате чего последний был уничтожен и получила повреждения контактная сеть.

Как сообщает в понедельник утром пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС, возгорание произошло в 22:27. В результате пожара огнем уничтожен локомотив и повреждена контактная сеть. В 1:03 18 августа подразделения ГСЧС пожар ликвидировали.

"Жертв и пострадавших нет. Задержка движения поездов составила 3 часа 17 мин. В 5:22 движение поездов восстановлено. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.