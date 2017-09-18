Судьи Ильичевского суда в понедельник начнут оглашение приговора по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе

Коллегия судей Ильичевского (г. Черноморск) городского суда Одесской области в понедельник начнет оглашение приговора по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади).

В пресс-службе суда сообщали, что начало заседания назначено на 9 утра 19 сентября.

В воскресенье вечером проукраинские активисты анонсировали свой приезд в Ильичевский суд к моменту оглашения приговора, однако не указали цели этого визита.

"Следствие и обвинение просто полностью завалено прокуратурой. По предоставленным ими доказательствам суд может разве что оправдать тех, кто собирался превратить город во второй Донецк. Дело неоднократно рассматривалось в нескольких судах при серьезном внимании общества, была не одна акция протеста. И вот финал стыда под названием "следствие и рассмотрение" должен состояться уже в этот понедельник. Мы все, кто отстоял регион три года назад, должны быть там. До встречи!", - написал на своей странице в Facebook экс-руководитель одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко.

В свою очередь в Главном управления Нацполиции в Одесской области агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что серьезно подготовились к обеспечению правопорядка в Черноморске в связи с оглашением приговора. "Меры будут повышенные", - сказал корреспонденту агентства советник начальника областного главка полиции Руслан Форостяк.

Как сообщалось, стадия судебных дебатов по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади) завершилась 5 сентября. После этого суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

В ходе дебатов прокуратура потребовала присудить обвиняемым в деле о событиях 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади) наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. 12-ти из 19 обвиняемых, находящихся сейчас не под стражей, сторона обвинения потребовала присудить 8 и 9 лет лишения свободы, еще для двоих – 10 лет. Для четверых из пяти находящихся под стражей обвиняемых, в т.ч. для граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова – 12 лет, и 15 лет для Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков.

В свою очередь обвиняемые свою вину не признали и призвали суд объективно и всесторонне подойти к оценке имеющихся доказательств.

Суд над обвиняемыми в данном деле начался в ноябре 2014 года. Изначально на скамье подсудимых находился 21 человек. Однако затем обвиняемый Виктор Милютин в конце 2014 – начале 2015 года уехал в аннексированный Крым. Еще один из фигурантов дела Владислав Ильницкий, который до этого был выпущен из-под стражи, в августе т.г. незаконно покинул территорию Украины и выехал в Россию. Т.о. обвиняемых осталось 19, а производства в отношении уехавших обвиняемых выведены в отдельные процессы.

При этом по меньшей мере трое подозреваемых на скамью подсудимых так и не попали. Например, Международная консультативная группа и журналистская "Группа 2 мая" обнаружили, что один из потенциальных организаторов событий 2 мая 2014 года в Одессе Александр Грибовский был обменен на захваченных в плен в АТО сотрудников СБУ. По данным ряда разрозненных сообщений в СМИ, число подозреваемых по делу, которых обменяли, может достигать полутора десятков.

Сам судебный процесс длительное время практически не двигался, оставаясь сначала на стадии подготовительного заседания, затем на стадии оглашения обвинительного акта и т.д. сначала в Приморском районном суде Одессы, а затем в Малиновском райсуде.

Причем рассмотрение затягивалось как из-за обвиняемых и стороны защиты, так и из-за стороны обвинения. Например, длительное время находящиеся не под стражей обвиняемые под разными предлогами не являлись на заседания, из-за чего они постоянно переносили. Также граждане России требовали предоставить им переводчика с украинского на русский. Однако после нескольких замен переводчиков отказались от их услуг. В свою очередь сторона обвинения халатно отнеслась к подготовке обвинительного акта, из-за чего дело дважды возвращалось на доработку. Кроме того, в деле несколько раз сменился обвинитель, и новым представителям прокуратуры требовалось время на ознакомление с материалами.

Кроме того, заседания то и дело сопровождались акциями различных активистов, которые требовали от судей не выпускать обвиняемых из-под стражи, а от прокуратуры – качественно делать свою работу. Многие такие акции проходили с потасовками между проукраинскими активистами и полицией и между проукраинскими активистами и сторонниками обвиняемых.

Наконец 15 мая 2017 года коллегия судей Малиновского районного суда Одессы, рассматривавшая данное дело, удовлетворила ходатайство одного из адвокатов подсудимых о своем отводе. И после череды попыток оставить дело на рассмотрении в Одессе, Апелляционный суд Одесской области принял решение передать дело в Черноморск (бывший Ильичевск).

Расследование в Ильичевском городском суде пошло очень быстро. Коллегия судей сразу, несмотря на протесты со стороны обвиняемых, решила проводить заседания 4 раза в неделю. Но в августе в судебном расследовании возник очередной кризис. Причина была в том, что прокуратура затягивала рассмотрение дела. Суд даже принял два определения, в которых сообщил президенту Украины, уполномоченному по правам человека Верховной Рады, генеральному прокурору Украины и прокурору Одесской области о ненадлежащем исполнении обязанностей стороной обвинения. А обвиняемые по делу, которые до сих пор остаются под стражей, в том числе двое граждан России и трое граждан Украины, заявили о намерении начать сухую голодовку и продолжать ее до тех пор, пока не начнутся судебные дебаты.

В свою очередь прокуратура Одесской области заявила отвод судьям Ильичевского городского суда (Черноморск Одесской области), которое суд, однако, не удовлетворил. В заявлении пресс-служба прокуратуры области отмечалось, что поводом для отвода стал ряд "грубых нарушений во время судебного разбирательства, которые в дальнейшем станут безусловным основанием для отмены судом высшей инстанции любого приговора в уголовном производстве".

Ряд правозащитников и журналистов в связи с этим заявили, что причина происходящего в том, что из-за халатного отношения прокуратуры к своим обязанностям дело идет к оправдательному приговору.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.