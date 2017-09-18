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06:06 18.09.2017

Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию и реализацию "минских соглашений"

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе встречи в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке обсудили взаимодействие по сирийскому кризису, ситуацию на Ближнем востоке и ход реализации минских договорённостей по урегулированию ситуации в Украине, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"17 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Тиллерсона. Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации минских договорённостей", - сказала она журналистам по итогам встречи.

Встреча С.Лаврова и Р.Тиллерсона, которая проходила в российской дипмиссии при ООН в Нью-Йорке и носила неформальный характер, длилась около 45 минут.

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