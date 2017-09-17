События

16:52 17.09.2017

В Луизиане улицу залило кровью

Смесь из крови и бальзамирующих веществ вылилась прямо на улицу из-за технической неисправности оборудования агентства ритуальных услуг в городе Батон Руж в американском штате Луизиана.

Как сообщает The Daily Mail, причиной происшествия стал засор в трубе, ведущей к специальному баку, в который сливают кровь и излишки формальдегида при обработке тел.

В течение 20 минут смесь вытекала из бака и, к ужасу очевидцев, как будто стала просачиваться из-под земли.

К настоящему моменту лужи крови уже убрали, местные власти проверяют, не был ли нанесен ущерб экологии. По данным СМИ, потенциально опасная смесь не успела попасть в городскую систему канализации, так как утечка произошла на частной территории. Однако сообщается, что у похоронного бюро не было разрешения на работу от местного агентства по экологии.

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