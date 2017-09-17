В Луизиане улицу залило кровью
Смесь из крови и бальзамирующих веществ вылилась прямо на улицу из-за технической неисправности оборудования агентства ритуальных услуг в городе Батон Руж в американском штате Луизиана.
Как сообщает The Daily Mail, причиной происшествия стал засор в трубе, ведущей к специальному баку, в который сливают кровь и излишки формальдегида при обработке тел.
В течение 20 минут смесь вытекала из бака и, к ужасу очевидцев, как будто стала просачиваться из-под земли.
К настоящему моменту лужи крови уже убрали, местные власти проверяют, не был ли нанесен ущерб экологии. По данным СМИ, потенциально опасная смесь не успела попасть в городскую систему канализации, так как утечка произошла на частной территории. Однако сообщается, что у похоронного бюро не было разрешения на работу от местного агентства по экологии.
Photos show blood leaking onto street behind Baton Rouge funeral home. https://t.co/KJHeQ57jLh pic.twitter.com/k9KC9umool— KATC TV3 (@KATCTV3) 15 сентября 2017 г.