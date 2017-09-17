Четверо человек погибли и 27 пострадали при крушении автобуса с туристами

В результате падения туристического автобуса с 50-метрового обрыва в Турции, провинция Анталья, погибли по крайней мере четверо и травмированы 27 человек.

Как сообщает турецкое издание Dogan, авария произошла около 11:00 в воскресенье. Туристический мидибус, принадлежащий частной компании и перевозивший турецких отдыхающих из Манавгата в Адрасан, потерял управление и сорвался с обрыва.

На место отправились медики, спасатели и полиция, раненые в настоящее время уже госпитализированы в близлежащих больницах.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил, что украинцев среди пострадавших в результате крушения автобуса нет. "В контексте аварии автобуса в Антальи - полицейский участок Кумлуджи, где упал автобус, сообщил, что украинцы среди пострадавших отсутствуют", - написал он в своем микроблоге в соцсети Twitter в воскресенье.