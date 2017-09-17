Одесса поможет семьям погибших и пострадавших в пожаре детей - Труханов

Власти Одессы окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавших при пожаре в детском лагере "Виктория", сообщил в ходе встречи с родителями детей мэр Одессы Геннадий Труханов.

В частности, семьи погибших получат по 200 тыс. грн., также им буду компенсированы все расходы на похороны. Семьи пострадавших получат по 100 тыс. грн. Семьи остальных детей, которые отдыхали в сгоревшем корпусе, получат по 20 тыс. грн.

При этом мэр отметил, что к нему обратилось больше количество предпринимателей города, который предложили свою помощь. И если детям или семьям в дальнейшем потребуется какая-то реабилитация или специальная помощь, ее тоже окажут.

Кроме того, Г.Труханов пообещал независимое и объективное расследование случившегося и ответственность для всех причастных. "Должны понести наказание абсолютно все", - заявил он, добавив, что не снимает ответственности и с себя.

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23.30 пятницы. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились, по уточненным данным, 52 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Около 17.00 полиция сообщила, что на месте пожара найдены останки еще одного человека. Но принадлежат ли они третьей девочке, пока не известно. Также двое детей 2006 г.р. были госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту пожара и гибели детей полиция начала уголовное производство по предварительной квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Пресс-служба Одесского горсовета сообщила, что директор лагеря и его заместитель, который отвечал за пожарную безопасность, отстранены от исполнения обязанностей. Вместе с ними под аналогичную санкцию попал глава Киевской районной администрации Владимир Сушков. Кроме того, директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Глава Одесской ОГА в связи с трагедией объявил 16 и 17 сентября днем траура в Одесской области.

Лагерь "Виктория" – муниципальный детский лагерь, в котором ежегодно за счет средств городского бюджета Одессы отдыхают около 5 тыс. детей, в т.ч. дети из многодетных и малообеспеченных семей и дети других льготных категорий, победители конкурсов и турниров, олимпиад и соревнований, дети участников АТО и дети-переселенцы. В мае т.г. президент Украины Петр Порошенко встречался в лагере с детьми.