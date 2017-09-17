События

13:28 17.09.2017

Сторонники молдавской оппозиции проводят в Кишиневе митинг

В воскресенье в Кишиневе проходит акция протеста правой оппозиции, участники которой требуют отмены закона о переходе к смешанной избирательной системе.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в сквере перед зданием парламента Молдовы собралось несколько тысяч человек. Они приехали из разных районов республики, чтобы требовать отмены принятого летом закона о переходе к смешанной системе проведения парламентских выборов.

Митинг организован Советом Великого Национального Собрания - органа, созданного в ходе протестов 2015 года оппозиционными партиями "Платформа DA", "Действие и солидарность" (PAS) и Либерально-демократической партией Молдовы (ЛДПМ).

Организаторы манифестации призвали к мирным действиям. Они заявили, что сами обеспечат общественный порядок - усилиями организаций ветеранов вооруженного конфликта на Днестре. В то же время, за соблюдением общественного порядка следят сотни полицейских, которые выстроили кордон между митингующими и зданием парламента Молдовы.

Как сообщалось, в конце июля сего года парламент Молдовы принял закон о переходе к смешанной избирательной системе. За принятие закона проголосовало 74 депутата от правящей коалиции и Партии социалистов. Принятый закон не учитывает большинство рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы, которая настаивала на том, чтобы не принимать закон при отсутствии политического консенсуса.

Против принятия закона о переходе к смешанной избирательной системе во втором чтении выступили все внепарламентские партии и парламентская оппозиция. Оппозиция заявила, что осенью возобновит массовые акции протеста, чтобы добиться отмены принятого закона.

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