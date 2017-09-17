Пограничники задержали иностранца и автомобиль, разыскиваемые Интерполом

В пятницу в пунктах пропуска "Черноморск-п/п" (Одесская обл.) и "Новые Ярыловичи" (Черниговская обл.) пограничники задержали преступника и угнанный автомобиль, которых разыскивал Интерпол, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Вчера пограничники задержали иностранца, который разыскивался за совершение уголовного преступления. Пограничники Одесского отряда остановили в пункте пропуска "Черноморск-п/п" гражданина Грузии, который прибыл в Украину теплоходом под флагом Литвы. При прохождении паспортного контроля пограничники установили, что иностранец находится в международном розыске за кражу, связанную с насилием, на территории Германии. Задержанного в установленном порядке пограничники передали представителям Национальной полиции", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу.

Кроме того, автомобиль, который находился в международном розыске, остановили в пятницу пограничники Черниговского отряда. Во время проверки транспортного средства "Хюндай" 2016 выпуска белорусской регистрации, который направлялся из Украины через пункт пропуска "Новые Яриловичи", состоялось срабатывания базы данных Интерпола.

"В ходе установления обстоятельств было установлено, что автомобиль угнали на территории Российской Федерации. Водителя и транспортное средство передали в Нацполицию", – добавили в Госпогранслужбе.