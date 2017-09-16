Саакашвили не выдворят из Украины и не арестуют из-за инцидента на ПП "Шегини"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверяет, что лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не будет выдворен из Украины и не будет арестован в связи с инцидентом на ПП "Шегини", произошедшим 10 сентября.

"Я как генеральный прокурор четко вам говорю: Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока у него есть удостоверение на постоянное проживание или другие документы, которые он подал", - сказал генпрокурор в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

Вместе с тем, генпрокурор добавил: "Те, кто его (М.Саакашвили - ИФ) переправлял через границу, будут иметь проблемы с уголовным делом, но не будут арестованы. Те, кто бил украинских пограничников, будут иметь дело с уголовным производством и будут арестованы и должны сидеть семь лет, чтобы все политики запомнили – можно митинговать, даже надо, но нельзя при этом бить солдат, которые защищают украинскую границу!".

Как сообщалось, в июле президент Украины Петр Порошенко лишил М.Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении сторонников, которые фактически прорвали границу. Во время инцидента пострадали 13 полицейских и 9 пограничников.

Госпогранслужба составила 69 протоколов по ст.204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы). 14 участников событий (4 журналиста и 10 иностранцев) вернулись в пункт пропуска, где подписали соответствующие протоколы, также протокол был зачитан М.Саакашвили.

12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий.

В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".

12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.

М.Саакашвили заявил, что намерен прибыть в Киев 19 сентября.