РФ выступила с инициативой о миротворцах из-за последовательного давления США – Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер считает, что причиной предложения России о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс является последовательное давление со стороны, в частности США, в том числе посредством санкций, актуализации вопроса предоставления Украине оборонного вооружения и невозможности улучшения отношения между США и РФ до урегулирования конфликта.

"Я думаю, что тут несколько причин. Одна из них - наши разговоры в Нормандском формате о том, как мы можем быть полезны. Статус-кво не хорош ни для кого. Статус-кво не стабилен и будет ухудшаться. Я думаю, что вы увидите это в контексте самого конфликта, того как конфликт развивался в этом году: мы видим санкции; мы видим обсуждение вопроса предоставления Украине помощи в сфере безопасности; мы видим обеспокоенность и прояснение информации о вовлечении России в это всё; президент Трамп, который говорит президенту Путину, что отношения США и России не будут улучшаться, пока этот вопрос не будет решен", - сказал он журналистам на брифинге в Киеве в субботу, отвечая на вопрос о причинах выхода РФ с инициативой о миротворцах ООН именно сейчас.

По его словам, имеет место и ухудшение дипломатических отношений между странами.

"Я думаю, что комбинация всех этих факторов создала ситуацию, когда стоит постараться урегулировать конфликт. Я думаю, что Россия начала понимать, что ее вторжение и оккупация части Украины привели к тому, что Украина стала более объединенной, националистической, западно-ориентированной и антироссийской, чем раньше. Это явно не то, чего Россия хотела", - сказал К.Волкер.