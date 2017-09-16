Волкер планирует встретиться с Сурковым в октябре

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил о предстоящей в октябре встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"Я посетил линию конфликта в Авдеевке… я надеюсь, что снова посещу места на украинской стороне… Что касается другой стороны линии разграничения,.. тут надо договариваться с теми людьми, и вот почему я встречался с господином Сурковым, и в октябре снова буду встречаться с ним. Я надеюсь, что я буду на оккупированной территории и когда-то будет возобновлен украинский суверенитет на этой территории", - сказал он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

Позднее К.Волкер рассказал журналистам, что на предстоящей в октябре встрече с В.Сурковым обсудит вопросы восстановления территориальной целостности и безопасность Украины.

"Темы, которые буду обсуждать с мистером Сурковым, – это восстановление украинской территориальной целостности и суверенитета, безопасность украинских граждан независимо от национальности или религии", - сказал он.

Спецпредставитель Госдепа также отметил, что Россия "на бумаге" подписалась под этими принципами, поскольку они содержатся в Минских соглашениях.