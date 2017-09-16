В Минобороны Белоруси опровергают утверждения о том, что в учениях "Запад-2017" участвуют 100 тысяч военных

Министерство обороны Белоруси назвало недостоверной информацию о 100 тысячах военных, принимающих участие в совместных белорусско-российских учениях "Запад-2017".

"Эта цифра в 100 тыс. абсолютно не соответствует действительности", - заявил начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруси Владимир Макаров журналистам в субботу в Минске, отвечая на соответствующий вопрос.

Как подчеркнул В.Макаров, оборонные ведомства Белоруси и России неоднократно и по разным каналам информировали заинтересованные стороны о численности военных, задействованных в учениях.

В частности, напомнил он, общая численность участвующих в учениях - около 12.7 тыс, при этом на территории Белоруси в учениях задействовано порядка 10 тыс. человек.

Стратегическое учение "Запад-2017" проходит 14-20 сентября.