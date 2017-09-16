Даже если Россия выполнит Минские соглашения, санкции из-за Крыма останутся в силе – Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер уверен, что даже если Россия выполнит Минские соглашения, то санкции с РФ не будут сняты ввиду аннексии Крыма.

"Санкции против России двух типов: те, которые введены из-за отсутствия выполнения Минских договоренностей, и другие, которые введены из-за аннексии Крыма. (…) Даже если Россия выполнит это (Минские соглашения – ИФ), если мы увидим восстановление украинского суверенитета над Донбассом, не важно, через какой именно созданный нами механизм. Санкции, введенные из-за Крыма, остаются", - сказал он журналистам в Киеве в субботу.

К.Волкер также отметил, что санкции оказывают влияние на Россию и продлены на длительный срок.