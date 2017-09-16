Число жертв пожара в детском лагере в Одессе увеличилось до трех

Число жертв пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе увеличилось до трех.

Как сообщил на своей странице в Facebook советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, останки человека были найдены на месте пожара.

В свою очередь, начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин сообщил, что директор лагеря "Виктория" задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, как должностное лицо, которое напрямую отвечает за деятельность этого учреждения. Меру пресечения директору лагеря определит суд.

Пресс-служба Одесского горсовета сообщила, что директор лагеря и его зам, который отвечал за пожарную безопасность, отстранены от исполнения обязанностей. Вместе с ними под аналогичную санкцию попал глава Киевской районной администрации Владимир Сушков. Кроме того, директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23.30 пятницы. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 42 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку ищут как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Также двое детей 2006 г.р. были госпитализированы.

Тушением пожара занимались 40 человек личного состава ГСЧС и 9 единиц техники. Крайне затрудняло тушение пожара отсутствие в пожарных гидрантах давления и пустой пожарный водоем. Из-за этого воду к пожару пришлось доставлять за 1200 м.

По факту пожара и гибели детей полиция начала уголовное производство по предварительной квалификации ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Глава Одесской ОГА в связи с трагедией объявил 16 и 17 сентября днем траура в Одесской области.

Лагерь "Виктория" – муниципальный детский лагерь, в котором ежегодно за счет средств городского бюджета Одессы отдыхают около 5 тыс. детей, в т.ч. дети из многодетных и малообеспеченных семей и дети других льготных категорий, победители конкурсов и турниров, олимпиад и соревнований, дети участников АТО и дети-переселенцы.

В мае т.г. президент Украины Петр Порошенко встречался в лагере с детьми.