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17:25 16.09.2017

Предложение РФ о миротворцах на Донбассе дальше разделит Украину, а не решит конфликт

Специальный представитель Государственного департамента США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер считает, что предложение России о введении миротворцев на Донбасс дальше разделит Украину, а не решит конфликт.

"Было очень интересно на прошлой неделе видеть, как Россия предлагает миротворческую миссию, миссию ООН, что-то, что Россия ранее заявляла, что не будет поддерживать, что-то, что было предложено после консультаций в Нормандском формате со США и другими. Детали того, что было предложено, я думаю, на самом деле еще более разделят Украину, а не решат проблему", - сказал он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

При этом спецпредставитель Госдепа считает, что сам факт предложения важен и стоит изучения.

"Если мы сможем прийти к моменту обсуждения международной силы для обеспечения безопасности, которая заменит российские силы и будет проводить мониторинг тяжелого вооружения и контролировать границу - это будет существенным шагом вперед, базой для реализации Минских соглашений и восстановления территориальной целостности", - сказал К.Волкер.

По его словам, Украина должна быть уверена, что миротворческая миссия будет способствовать восстановлению территориальной целостности, а не разделит территории Украины.

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Интерфакс-Украина
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