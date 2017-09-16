В одесском лагере "Виктория", где погибли дети, несколько месяцев не работала противопожарная сигнализация

Современная звуко-световая противопожарная сигнализация в одесском лагере "Виктория", где в ночь на субботу во время пожара погибли двое детей, не работала уже несколько месяцев.

Такие данные на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации привели представители Главного управления по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. По их данным, 23 июля руководству лагеря было вынесено предписание устранить ряд нарушений в сфере пожарной безопасности, в том числе подключить пожарную сигнализацию. Однако ничего не было сделано.

Кроме того, по словам спасателей, во время панической эвакуации детей из здания, где произошло возгорание, были открыты окна и двери, что привело к возникновению обратной тяги, которая максимально ускорила распространение огня по корпусу. По словам вожатых и очевидцев, которых успели опросить пожарные, здание полностью воспламенилось буквально за 2-3 минуты.

Мэр Одессы Геннадий Труханов, в свою очередь, сообщил, что, по его данным, сигнализация была сделана в соответствии с проектом, утвержденным ГСЧС. Кроме того, он заявил, что при строительстве лагеря были выполнены все положенные противопожарные нормы, в том числе обработка деревянных конструкций противопожарными составами.

Кроме того, Г.Труханов и глава Одесской ОГА Максим Степанов выступили с обещаниями оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших детей.

В свою очередь, начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин сообщил, что все потенциальные фигуранты уголовного производства по факту пожара и гибели детей доставлены в полицию, где с ними уже проводятся следственные действия. Единственным "неохваченным" фигурантом остается директор лагеря, в настоящее время находящийся в больнице.

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23.30 пятницы. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 42 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку ищут. Предварительно сообщалось о гибели троих детей. Также двое детей 2006 г.р. были госпитализированы.

Тушением пожара занимались 40 человек личного состава ГСЧС и 9 единиц техники. Крайне затрудняло тушение пожара отсутствие в пожарных гидрантах давления и пустой пожарный водоем. Из-за этого воду к пожару пришлось доставлять за 1200 м.

По факту пожара и гибели детей полиция начала уголовное производство по предварительной квалификации ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Лагерь "Виктория" – муниципальный детский лагерь, в котором ежегодно за счет средств городского бюджета Одессы отдыхают около 5 тыс. детей, в т.ч. дети из многодетных и малообеспеченных семей и дети других льготных категорий, победители конкурсов и турниров, олимпиад и соревнований, дети участников АТО и дети-переселенцы.

В мае т.г. президент Украины Петр Порошенко встречался в лагере с детьми.