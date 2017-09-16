Гелетей сообщил о расследовании инцидента с журналистом Ткачом

Начальник Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей сообщил о расследовании инцидента с журналистом Радио Свобода Михаилом Ткачом.

"По факту инцидента начато внутреннее расследование, на время которого его фигуранты временно отстранены от исполнения обязанностей. В случае установления нарушений, виновные будут наказаны", - сообщила пресс-служба УГО.

В.Гелетей также позвонил по телефону главному редактору Радио Свобода и принес извинения журналисту "из-за поведения сотрудников вчера вечером". Он сообщил, что с утра пытался связаться с М.Ткачом и пригласил его на встречу "в любое удобное для него время".

Как сообщалось, М. Ткач заявил о нападении на него с коллегой сотрудников Управления государственной охраны. "Только в Конча-Заспе возле одного из ресторанов, где в это время находился президент Порошенко, премьер-министр Гройсман, вице-спикер Геращенко и целый ряд политиков, на меня и оператора совершили нападение сотрудники Управления государственной охраны, пытаясь помешать съемке", - написал он на своей странице в Фейсбук.